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أحمد موسى: حرب قادمة في المنطقة خلال ساعات

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

احمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى تعليقا على قيام مجموعة مسلحة مدعومة من إيران، يُعتقد أنها اختطفت السفينة “أسفلت برينسيس” في خليج عُمان، انه يتم التحضير لتوجيه ضربة إلى إيران من أمريكا وإسرائيل وبريطانيا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه ” على مسؤوليتي ” المذاع على قناة ” صدى البلد “، أنه من المتوقع أن تحدث حرب في المنطقة خلال ساعات، وإيران ردت بأنه سوف تدافع عن مصالحها حال توجيه أي ضربة”.

وتابع الإعلامي أحمد موسى “من المتوقع أن تقوم أمريكا وإسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية لإيران فالأمر لا يرتبط بسفن ولكن الأمر يرتبط باقتراب إيران من الوصول إلى السلاح النووي في ظل رفض أمريكا هذا الأمر” وذلك بحسب “صدى البلد”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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