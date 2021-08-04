شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 14.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الموارد المائية والرى خلال 2022/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت خطة العام المالى 2021/2022 استثمارات عامة لمشروعات الموارد المائية والرى، لتنفيذ المشروعات المدرجة ببرامج الموارد المائية والرى، تُقدر بنحو 14.3 مليار جنيه (منها 11.8 مليار جنيه للجهاز الإدارى، ونحو 2.5 مليار جنيه للهيئات الخدمية خلال عام الخطة).

ونستعرض فيما يلى أبرز المشروعات المدرجة ببرامج الموارد المائية والرى خلال العام:

- استكمال أعمال مشروعى ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادى (تنفيذ أعمال البروتوكول الثالث لنهو كافة الأعمال المتبقية لمشروع ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادى "توشکی").

- استكمال المواصفات الفنية لمسار الترع الفرعية 1/4 بتوشکی، واستكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء.

- تنفيذ أعمال نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مصرف بحر البقر إلى الأراضى المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء عن طريق ترعة السلام لزيادة الرقعة الزراعية بنحو 330 ألف فدان.

- استكمال أعمال تأهيل وتبطين الترع بطول 7000 کم ضمن أعمال المرحلة الأولى

- استكمال الأعمال المستهدف تنفيذها فى القرى ذات الأولوية (ويدرج كمشروع مستقل) فى إطار مبادرة حياة كريمة.

- استكمال تطوير منظومة الآبار والمياه والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح

- استكمال إنشاء 31 محطة رفع، واستكمال إحلال ورفع كفاءة 29 محطة رفع، واستكمال أعمال محطتى مصرف بحر البقر ببورسعيد

- استكمال أعمال تطوير مفيض توشكى، ومعالجة الإطماء ببحيرة ناصر، واستكمال أعمال إحلال وتجديد السد العالى وخزان أسوان، والبدء فى تنفيذ أعمال تأهيل قنطرة مفيض الطوارئ

- استكمال إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان، واستكمال إنشاء المسار الخاص بنقل 5 مليون م3/يوم مياه مصرف بحر البقر لشرق قناة السويس

- استكمال الدراسات والأبحاث اللازمة لتغطية استراتيجية إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، وكذا استكمال تطوير المعامل والمعاهد البحثية على مستوى الجمهورية

- استكمال أعمال حماية السواحل والشواطئ المصرية لنحو 16 كم، واستكمال أعمال التكيف مع التغيرات المناخية

- استكمال الأعمال المساحية والخرائط (الطبوغرافية والتفصيلية) فى إطار مشروع استكمال تحديث الخرائط المساحية لباقى مساحة الجمهورية