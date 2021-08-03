شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات قرب منزل وزير الدفاع الأفغاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هزّ انفجار بسيارة مفخخة تلَتُه انفجارات عدة وإطلاق نار في كابُل اليوم قرب المنطقة الخضراء المحصنة، التي تضم عديد من السفارات، بما فيها بعثة الولايات المتحدة.

وقال مسؤول أمني: "إن الانفجار وقع قرب منزل وزير الدفاع الأفغاني بسم الله محمدي، وليس بعيداً عن المنطقة الخضراء".

وبعد أقل من ساعتين على انفجار السيارة المفخخة، هزّ انفجار آخر أعقبه انفجارات صغيرة وإطلاق نار كثيف في العاصمة.

وأشار مصدر أمني آخر إلى "أن عدداً من المهاجمين اقتحموا منزل أحد النواب بعد تفجير السيارة المفخخة، وأطلقوا النار على منزل وزير الدفاع الإفغاني من هناك".