الإمارات ترسل طائرتي إمدادات طبية إلى تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

تواصل دولة الإمارات جسرها الجوي نحو شقيقتها تونس، حيث وصلت، الثلاثاء، إلى تونس، طائرتا شحن تحملان 47 طناً من الإمدادات الطبية، وعدداً من أجهزة التنفس الاصطناعي وأسطوانات الأكسجين.

يأتي ذلك دعما لجهود تونس في التصدي لجائحة كوفيد-19 والحد من تداعياتها.

وقال راشد محمد المنصوري سفير دولة الإمارات لدى تونس، إن الإمارات تراقب باهتمام وعن كثب تطورات الأوضاع الصحية في تونس، ويأتي هذا الدعم استمراراً لجهودها في تقديم المؤازرة والمساندة لشقيقتها تونس لكسب رهان مجابهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.



وأضاف أن هذه المبادرة تمثل ثمرة التواصل المستمر بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وقيس سعيد رئيس جمهورية تونس، مشيرا إلى أن دولة الإمارات ستواصل مراقبة الأوضاع الصحية لتكون داعماً رئيسياً لأشقائها.