إسقاط مسيرة حوثية مفخخة جنوب الحديدة اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسقطت القوات المشتركة، اليوم الثلاثاء، طائرة مسيرة هجومية للمليشيات الحوثية جنوب الحديدة غربي اليمن هي الثانية خلال أسبوع.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الدفاعات الجوية في الساحل الغربي رصدت طائرة مسيرة للمليشيات الحوثية في سماء منطقة الجاح بمديرية بيت الفقية وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح .



وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الطائرة هجومية تحمل قذيفة عيار 60 وتم إسقاطها فور اختراقها سماء منطقة الجاح الاستراتيجية.

وتعد الطائرة الثانية من نوعها يتم إسقاطها جنوب الحديدة خلال أسبوع، حيث تم إسقاط طائرة مماثلة تحمل قذيفة عيار 80 في سماء الدريهمي يوم الأربعاء الماضي 28 يوليو/تموز.

