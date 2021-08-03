حرب المليشيات.. انفجار وإطلاق نار غرب طرابلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سمع دوي انفجار أعقبه إطلاق نار، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الليبية طرابلس بحسب ما أفادت مصادر لـ"الخليج 365".

وأوضحت المصادر أن انفجارا هز محيط جمعية الدعوة الإسلامية جنوب غرب العاصمة تلاه إطلاق نار من أسلحة متوسطة وخفيفة.



وأضافت أن أصوات زخات الرصاص دوت في منطقة غوط الشعال غربي العاصمة، فيما شوهد تجمع عدد من السيارات المسلحة مجهولة الهوية بمنطقة الجبس.

وأكدت مصادر أمنية أن ما حدث غربي وجنوب غربي العاصمة طرابلس يأتي في إطار حرب النفوذ بين المليشيات.

وأوضحت المصادر لـ"الخليج 365" أن مليشيات القيادي أغنيوه الككلي تحشد لتنفيذ عملية ضد المليشياوي محمد باحررون المعروف بالفار الذي يتخذ من مدينة الزاوية مقرا له.

وأوضحت المصادر أن الككلي جمع عددا من المليشيات الموالية له لتنفيذ هجوم يشمل قوات المليشياوي معمر الضاوي والمليشياوي هيثم التاجوري والمليشياوي عماد الطرابلسي والمليشياوي الشلفوح وغيرهم، وأن ما حدث من اشتباكات هو تبادل لإطلاق نار مع قوات موالية للفار تتمركز غربي طرابلس.

ويستمر صراع المليشيات في الغرب الليبي للسيطرة على المزيد من مناطق النفوذ.

ولا تزال معضلة المليشيات تواجه الدولة الليبية خاصة مع تلقي الأولى دعما من بعض الدول الإقليمية والدولية رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي القاضي بحل المليشيات ونزع سلاحها.

ولم يسلم من تهديد المليشيات وسطوتها في الغرب الليبي أحد، فقد سبق واقتحمت مقر المجلس الرئاسي للضغط على رئيسه محمد المنفي لإلغاء قرارات اتخذها، كما سبق وفعلت الشيء نفسه مع سلفه فايز السراج الذي استجاب لها وعين بعض قياداتها في مناصب عليا والبعثات الدبلوماسية بالخارج.