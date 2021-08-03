الهند.. 16 قتيلا إثر أمطار موسمية غزيرة شرق البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن مسؤولون الثلاثاء أن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حين شرد ربع مليون شخص بعد هطول أمطار موسمية غزيرة على شرق الهند.



وشارك سلاح الجو الهندي في عمليات الإنقاذ.

وتأتي الحصيلة الجديدة بعد أيام على مصرع 11 شخصا في ولاية البنغال الغربية جراء الفيضانات التي جرفت المنازل وتسببت في انزلاقات للتربة.

وغالبا ما تقع فيضانات وانزلاقات للتربة في الهند خلال فصل الأمطار الموسمية التي تهطل سنويا من حزيران/يونيو إلى أيلول/سبتمبر وتسبب خرابا.

ويؤكد الخبراء أن التقلبات المناخية تساهم في هطول أمطار غزيرة.

وقال وزير إدارة الكوارث في البنغال الغربية جاويد احمد خان لوكالة الأنباء الفرنسية، إن السدود على نهرين انهارت وأثرت الفيضانات على ما لا يقل عن نصف مليون شخص في ست مقاطعات في البنغال الغربية خلال اليومين الماضيين.

وجرفت الفيضانات 5 من القتلى الـ16 فيما قضى الآخرون في انهيار منازلهم المصنوعة من الطين، كما قال مسؤولون.