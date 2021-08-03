طهران: بيانات بريطانيا وأمريكا تحريضية

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وكتب خطيب زادة في تغريدة له على موقع تويتر «إن أولئك الذين التزموا جانب الصمت إزاء الهجمات الإرهابية المتكررة ضد السفن الإيرانية، عمدوا إلى توجيه اتهامات واهية ضد إيران» بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وحذر المتحدث باسم الخارجية، من أن أي مغامرة ضد الجمهورية الإيرانية ستلقى ردا عاجلا وحاسما.
وكانت بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل اتهمت إيران بتنفيذ الهجوم على ناقلة النفط ميرسير ستريت قبالة سواحل سلطنة عمان الأسبوع الماضي.
وأشار الوزير الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها «لبحث خطواتنا التالية، ونجري مشاورات مع حكومات بالمنطقة وخارجها بشأن اتخاذ رد مناسب، سيكون قريبا».
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