شكرا لقرائتكم خبر طهران: بيانات بريطانيا وأمريكا تحريضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية «سعيد خطيب زادة»، أن إيران تدين البيانين المحرضين لكل من بريطانيا وأمريكا، اللذين صدرا بتنسيق مدبر له ضد البلاد.

وكتب خطيب زادة في تغريدة له على موقع تويتر «إن أولئك الذين التزموا جانب الصمت إزاء الهجمات الإرهابية المتكررة ضد السفن الإيرانية، عمدوا إلى توجيه اتهامات واهية ضد إيران» بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وحذر المتحدث باسم الخارجية، من أن أي مغامرة ضد الجمهورية الإيرانية ستلقى ردا عاجلا وحاسما.

وكانت بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل اتهمت إيران بتنفيذ الهجوم على ناقلة النفط ميرسير ستريت قبالة سواحل سلطنة عمان الأسبوع الماضي.

وأشار الوزير الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها «لبحث خطواتنا التالية، ونجري مشاورات مع حكومات بالمنطقة وخارجها بشأن اتخاذ رد مناسب، سيكون قريبا».