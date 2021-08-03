جانتس: إيران مع الجلاد أكثر كارثية

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وقال إن «إيران بقيادة الجلاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي يؤدي اليمين الدستورية هذا الأسبوع، أكثر خطورة على المجتمع الدولي وأكثر كارثية على المنطقة مما كانت عليه في أي وقت مضى».
وحذر جانتس من أن إسرائيل سوف تنتقم من أي شخص يسعى لإلحاق الأذى بها «في الزمان والمكان والطريقة التي تختارها»، وأشار إلى أن إسرائيل لديها «مجموعة متنوعة من الأدوات والخيارات» لحماية مواطنيها.
وشدد على أن إسرائيل ستجبر إيران على دفع ثمن الهجوم المميت بطائرة مسيرة استهدف الناقلة ميرسر ستريت بالقرب من شواطئ عمان وأسفر عن مقتل شخصين، وقال «هذه ليست مسألة إسرائيلية فقط، العالم كله يرى نتائج العدوان الإيراني وعليه التحرك».
وأضاف أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يتصدى أيضا لعدوانها في المنطقة وإلحاق الأذى بالأبرياء والاقتصاد العالمي، في إشارة إلى المحادثات الخاصة بالاتفاق النووي.
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