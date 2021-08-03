20 ألف ربطة خبز سعودي للبنان يوميا

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ويشتمل المشروع على توزيع 20,000 ربطة خبز يوميا للأسر المحتاجة من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين على مدى 12 شهرا، حيث سيستفيد منه 10,000 أسرة.
على صعيد متصل، واصل المركز تنفيذ مشروع تمكين الأيتام اليمنيين وتعزيز صمودهم في محافظات المهرة وعدن ومأرب.
وقدم خلال شهر يونيو الماضي 3,000 خدمة توزعت في مجالات الدعم النفسي والمجتمعي والرعاية الصحية الأولية والكفالة النقدية، استفاد منها 1,000 فرد في كل من محافظة المهرة وعدن ومأرب، حيث بلغت نسبة الذكور 55% والإناث 45%.
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