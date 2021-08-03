شكرا لقرائتكم خبر 50 قتيلا وجريحا مدنيا بألغام الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف «المرصد اليمني للألغام» أمس عن مقتل 18 مدنيا وإصابة 32 آخرين جراء انفجارات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021.

وأكد أنه وثق مقتل 18 مدنيا بينهم 10 أطفال وخمس نساء وخبير نزع ألغام خلال أبريل ومايو ويونيو 2021، وأشار المرصد إلى إصابة 32 مدنيا، موضحا أن الضحايا سقطوا بعدد من المناطق الملوثة بالألغام التي زرعها الحوثيون وكذا من مخلفات الحرب.

وكان المرصد أعلن أمس الأول مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات الحوثي في مديرية حيس جنوب الحديدة، كما قتل نازح في انفجار مماثل بمديرية حرض محافظة حجة.

وتشكل الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي والبالغ عددها أكثر من مليوني لغم أرضي في أكثر من 15 محافظة

يمنية، بجميع الأنواع عائقا كبيرا وكارثة تهدد ملايين اليمنيين، ويواصل مشروع مسام السعودي لنزع الألغام نزع أكثر من مئة ألف لغم حوثي خلال السنوات الماضية.

ميدانيا تشهد جبهات مأرب والجوف والساحل معارك عنيفة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي الإرهابية، وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مقتل وإصابة العديد من عناصر الميليشيات الحوثية، بنيران الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الجيش والمقاومة القبلية تواصل تقدمها في جبهات جنوب محافظة مأرب، حيث مديريتا رحبة وجبل مراد في مقابل تراجع الميليشيات الحوثية إلى مديرية ماهلية المتاخمة لمحافظة البيضاء من جهة الشمال. ولقي القيادي الحوثي البارز ضيف الله الحنمي مصرعه مع عدد من مقاتلي الميليشيات في جبهة المشجح بمديرية صرواح غرب مأرب.

مشاهدات يمنية:

- الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي: ميليشيات الحوثي مصرة على سلوكها العدواني والتدميري لمقدرات اليمن

وتهدد الملاحة البحرية.

- انهيار للريال اليمني مقابل العملات الأخرى.

- ميليشيات الحوثي تواصل نهب مقدرات الدولة اليمنية لصالح قياداتها السلالية.

- مناطق سيطرة الحوثي تشهد ارتفاعا في أسعار أسطوانات الغاز المنزلي.

ضحايا ألغام الحوثي في شهر:

