شكرا لقرائتكم خبر مجلس وزراء الكويت: لن ننسى دور المملكة في دحر الاحتلال العراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال المجلس في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، إن دولة الكويت تستذكر بكل تقدير وامتنان دور المملكة العربية السعودية وبقية أخواتها في مجلس التعاون في تخليصها من براثن الاحتلال العراقي الغاشم الذي تعرضت له في فجر الثاني من أغسطس عام 1990.
وأشار المجلس في البيان الصادر عقب الاجتماع الأسبوعي برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء: هذه الجهود كان لها دور حاسم في دحر العدوان ونصرة الحق الكويتي وتكريس قواعد الشرعية الدولية.
وتحل الذكرى الـ31 للغزو العراقي لدولة الكويت، ويستذكر الكويتيون هذه الذكرى الأليمة؛ لاستلهام الدروس والعبر من المحنة، وتذكر صمود المقاومة.
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