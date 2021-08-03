شكرا لقرائتكم خبر مجلس وزراء الكويت: لن ننسى دور المملكة في دحر الاحتلال العراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعاد مجلس الوزراء الكويتي التأكيد على الدور الكبير الذي لعبته السعودية في دحر الغزو العراقي قبل 31 عاما في بداية أغسطس عام 1990.

وقال المجلس في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، إن دولة الكويت تستذكر بكل تقدير وامتنان دور المملكة العربية السعودية وبقية أخواتها في مجلس التعاون في تخليصها من براثن الاحتلال العراقي الغاشم الذي تعرضت له في فجر الثاني من أغسطس عام 1990.

وأشار المجلس في البيان الصادر عقب الاجتماع الأسبوعي برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء: هذه الجهود كان لها دور حاسم في دحر العدوان ونصرة الحق الكويتي وتكريس قواعد الشرعية الدولية.

وتحل الذكرى الـ31 للغزو العراقي لدولة الكويت، ويستذكر الكويتيون هذه الذكرى الأليمة؛ لاستلهام الدروس والعبر من المحنة، وتذكر صمود المقاومة.