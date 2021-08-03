375 قتيلا في صفوف حركة طالبان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل الجيش الأفغاني 375 مسلحا من حركة طالبان خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أمس في بيان أن العمليات العسكرية للجيش الأفغاني أسفرت عن القضاء على 375 مسلحا من عناصر طالبان، وإصابة 193 آخرين، بينما أبطل الجيش الأفغاني مفعول 11 عبوة ناسفة، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الأفغانية نفذت العمليات في 11 ولاية، بما في ذلك قندهار وهرات وهلمند.



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