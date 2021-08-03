شكرا لقرائتكم خبر الصومال يطالب بإنقاذ 5.9 ملايين شخص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناشد الصومال المجتمع الدولي بتقديم مساعدة عاجلة لإنقاذ 5.9 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في 2021م.

وشجبت القائمة بأعمال وزيرة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في الصومال خديجة محمد ديري، أزمات التمويل الإنساني التي تواجه الصومال هذا العام، محذرة من أنه إذا لم تتخذ إجراءات لمعالجة هذه الفجوة التمويلية فقد تكون التكلفة كارثية.

وقالت في بيان «أشعر بقلق بالغ لأنه بسبب أزمة التمويل الإنساني التي يعاني منها 5,9 ملايين صومالي، فإن ما يقرب من نصف سكان الصومال بمن فيهم الأطفال والنساء والرجال الضعفاء، معرضون لخطر فقدان إمكانية الوصول إلى خدمات الحماية المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها بشدة».