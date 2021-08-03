شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ: المواطن لمس أداء مختلف للبرلمان بغرفتيه بدور الانعقاد الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن، إن المواطن فى الشارع لمس أداء مختلف للبرلمان بغرفتيه، متابعا:" نحن أصبحنا أمام شعب له حس سياسي مختلف، والمواطن يلمس الاختلاف والصورة المختلفة عن الحياة البرلمانية في مصر في ضوء دور الانعقاد الأول لمجلسي النواب والشيوخ".

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، أن حاسة عضو مجلسي النواب والشيوخ اختلفت عن الماضي بشأن مهامه النيابية والجميع أصبح مقدر دوره ومواقفه من أجل الوطن والمواطن"، موجها التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكدا على أنه قام بدوره بكفاءة وكل عضو حصل علي حقه في التعبير عن رؤيته وموقفه".

جاء ذلك فى كلمته بندوة حزب مستقبل وطن بعنوان "إنجازات مجلسي النواب والشيوخ لدعم الوطن" بمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب وذلك فى ضوء اللقاءات التى يعقدها حزب مستقبل وطن، بمقر الأمانة المركزية ،بحضور ممثلي السلطة التنفيذية لتحقيق التواصل المباشر بينهم وبين أعضاء الحزب.

وعبر عبد الرازق، عن فخره واعتزازه بمشاركته بندوة "إنجازات مجلسي النواب والشيوخ" لدعم الوطن بمقر حزب مستقبل وطن، مؤكدًا على أن الفخر كل الفخر أن نجلس اليوم لنراجع الماضي من أجل مستقبل أفضل، قائلا:" الكمال لله واحده، ولا نقول أننا بلغنا الكمال، ولكن أداءنا بدور الانقعاد الأول بالفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، مبشر، وأول جولة بها إيجابيات وسلبيات بلاشك، ولكن الصورة مختلفة عن الماضي، ولا نقول أننا وصلنا للكمال ولكننا نشخص الأمور فى نصابها الصحيح الآن بالإيجابيات والسلبيات، والفخر أن نعترف بوجود الإيجابيات والسلبيات.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن أداء الأحزاب تحت قبة البرلمان بغرفتيه مختلف والجميع وضع مصلحة الوطن علي أولوياته دون النظر لمصلحته الشخصية، مؤكدا علي أن شهادته في حزب مستقبل وطن مجروحة، ولكن أداءه كان مميز ومختلف وجميعنا نطمع للأفضل والأحسن خلال الفترة المقبلة، متابعا:" حزب مستقبل وطن قام بدور كبير بدور الانعقاد الأول، ونجح في تغيير رؤية الأعضاء عن مهامهم الحقيقة تحت قبة البرلمان".

وتابع عبد الرازق:" حرصنا علي تغيير رؤية نواب البرلمان تجاه مهامهم الحقيقة تحت قبة مجلسي النواب والشيوخ وأنهينا عصر أننا نجيب النواب من البهو والجميع أصبح متفهم لدوره ونسب الحضور أصبحت أعلى من الماضى".