شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو العينين: دور الانعقاد الأول لمجلس النواب شهد تناغما بين جميع الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بأداء المجلس وحزب مستقبل وطن خلال دور الانعقاد الأول، وأن مجلس النواب عقد 15 جلسة على مدار الثلاثة الأسابيع الأولى من انعقاد المجلس لمناقشة بيانات وزراء الحكومة، التي كانت واسعة الأفق، كما أتاحت الجلسات فرصة أمام الوزراء لتسويق إنجازتهم، حيث شعر الشعب بإنجازات الوزراء ودور المجلس تحت قيادة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وأشار أبو العينين، إلى أن أداء البرلمان عبر عن حثيث الشعب في الشارع، كما عبر عن كل من تابع مجلسي النواب والشيوخ وجعل الجميع فخور بما قدمه مجلس النواب، الذي حقق انطلاقة قوية في بداية دور الانعقاد، متابعا: "دور الانعقاد الأول شهد أيضا حالة من التناغم بين جميع الأحزاب داخل المجلس وهي حالة نادرة في الحياة السياسية والحزبية لكنها تحققت داخل المجلس الحالي تحت خط وهدف واحد وهو تحيا مصر، الذي وضعته القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك فى كلمته بندوة حزب مستقبل وطن "إنجازات مجلسي النواب والشيوخ لدعم الوطن" بمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب وذلك فى ضوء اللقاءات التى يعقدها حزب مستقبل وطن، بمقر الأمانة المركزية، بحضور ممثلي السلطة التنفيذية لتحقيق التواصل المباشر بينهم وبين أعضاء الحزب.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن هذا التناغم ظهر في المنظومة التشريعية وحجم القوانين والتشريعات التي أقرها المجلس ولمست جميع المجالات خاصة المجال الاقتصادي، مردفا: "نتحدث عن رؤى كبيرة وثقافة جديدة لمصر حققها الرئيس السيسي والتي كانت بحاجة إلى تشريعات لخدمة هذه الرؤى، وأن مجلس النواب حقق انطلاقة غير تقليدية كما حقق العديد من الإنجازات ومنها مناقشة 3500 سؤال برلماني وإقرار 155 قانونا، كما شهدت تمثيلا نيابيا كبيرا من المرأة والتي وصلت مقعدها إلى أكثر من 25٪ كما شهد مشاركة متميزة من الشباب وعلى رأسهم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشباب حزب مستقبل وطن".

وأكد أبو العينين، أن دور الانعقاد الأول يعد انطلاقة قوية نحو الجمهورية الجديدة بفكر جديد يوصلنا إلى مصاف العالم المتقدم، كما شهدت الدولة طاقات متفجرة بكافة ربوع مصر، متابعا: "سعيد بالإشادات الدولية ومقارنة مصر بالدول المتقدمة ما يبشر بمستقبل واعد".