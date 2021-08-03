شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "النواب": المجلس تعامل مع المعارضة بشكل راقٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إن دور الانعقاد الأول أثبت للجميع أن المجلس الحالي مختلف في أدائه عن المجالس السابقة، مشيرًا إلى أن المجلس تعامل مع المعارضة بشكل راقٍ ساهم في خروج التشريعات والقوانين بشكل مرضي للمواطنين، متوجها بالشكر للمستشار الدكتور عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس حزب مستقبل وطن، علي أداءه وهدوءه في إدارته للحزب، فضلا أيضاً عن أدائه في إدارته لمجلس الشيوخ.

ووجه سعد الدين الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا:" أدار مجلس النواب بأداء هادئ نتج عنه خروج عدد ضخم من التشريعات والقوانين بشكل جيد، مؤكدا أن الحكومة تعاملت مع المجلس الحالي بشكل قوى سواء في حضورهم لاجتماعات اللجان النوعية، وأيضاً الجلسات العامة ولعل آخرهم كان حضور الدكتور السيد قصير وزير الزراعة بحضور كافة مساعديه.

جاء ذلك خلال ندوة حزب مستقبل وطن، تحت عنوان "جهود المجالس النيابية في دور الانعقاد الأول" بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد سعدالدين، والنائب محمد أبو العينين وكيلي مجلس النواب، والمهندس أشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية، والنائب حسام الخولي الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.