مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرين في حادث تصادم سيارتين بالفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم إخطارًا من الدكتور هاني همام مدير عام مرفق إسعاف الفيوم بمصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين في تصادم بين السيارة رقم 1088 أجرة الفيوم، والسيارة رقم 2973 أجرة أمام قرية تونس بمركز يوسف الصديق.

كشف تحريات الرائد إسلام الصاوي رئيس مباحث قسم شرطة مركز يوسف الصديق أن سبب الحادث هو محاولة السيارة الأولى تخطي سيارة أخرى في نفس الاتجاه، وأثناء محاولتها السيارة الأمامية اصدمت بالسيارة القادمة بالاتجاه القادم من تونس إلى شكشوك، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين جرى نقلهم لمستشفى أبشواى المركزي، وأخطرت نيابة المركز للتحقيق.