انفجار بيروت قتل العمد للمتورطين رسم شعار كبير على الحائط المقابل لميناء مرفأ بيروت الذي لا يزال مهجورًا، يقول: «حكومتي فعلت ذلك». حيث اندلع حريق تلاه انفجار تسبب في... أبها: الوكالات أبها: الوكالات 24 ذو الحجة 1442 هـ 24 ذو الحجة 1442 هـ

إشادة أممية بالدور السعودي في إنشاء تحالف محاربة الإرهاب استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي في مقر التحالف،... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 24 ذو الحجة 1442 هـ 24 ذو الحجة 1442 هـ

بريطانيا تلمح إلى ضلوع إيران في اختطاف سفينة قبالة الإمارات أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية (يو كاي إم تي أو) بأن سفينة قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة "قد تكون تعرضت لعملية خطف"... لندن الوكالات لندن الوكالات 24 ذو الحجة 1442 هـ 24 ذو الحجة 1442 هـ

ابن فرحان: سندعم اتفاقا نوويا مع إيران يضمن عدم امتلاكها السلاح النووي أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة ستدعم أي اتفاق نووي مع إيران يضمن عدم امتلاك طهران أسلحة نووية.وقال في... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 24 ذو الحجة 1442 هـ 24 ذو الحجة 1442 هـ

خادم الحرمين يبعث برسالة شفوية لملك الأردن بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة شفوية، إلى ملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، تتعلق... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 24 ذو الحجة 1442 هـ 24 ذو الحجة 1442 هـ

ملك الأردن يستقبل وزير الخارجية ويثمن الدعم السعودي قال الديوان الملكي الأردني اليوم الثلاثاء، إن الملك عبد الله الثاني استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.وأضاف... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 24 ذو الحجة 1442 هـ 24 ذو الحجة 1442 هـ

اليونان .. اندلاع حريق جديد قرب أثينا اندلع حريق جديد اليوم في غابة عند سفح جبل بارنس الذي يبعد 30 كيلومتراً شمال أثينا، مما دفع السلطات إلى إغلاق جزء من الطريق السريعة... أثينا: الوكالات أثينا: الوكالات 24 ذو الحجة 1442 هـ 24 ذو الحجة 1442 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر السفير لدى الفلبين يقدم أوراق اعتماده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.