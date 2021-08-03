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انفجار بيروت قتل العمد للمتورطين
رسم شعار كبير على الحائط المقابل لميناء مرفأ بيروت الذي لا يزال مهجورًا، يقول: «حكومتي فعلت ذلك». حيث اندلع حريق تلاه انفجار تسبب في...
إشادة أممية بالدور السعودي في إنشاء تحالف محاربة الإرهاب
استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي في مقر التحالف،...
بريطانيا تلمح إلى ضلوع إيران في اختطاف سفينة قبالة الإمارات
أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية (يو كاي إم تي أو) بأن سفينة قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة "قد تكون تعرضت لعملية خطف"...
ابن فرحان: سندعم اتفاقا نوويا مع إيران يضمن عدم امتلاكها السلاح النووي
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة ستدعم أي اتفاق نووي مع إيران يضمن عدم امتلاك طهران أسلحة نووية.وقال في...
خادم الحرمين يبعث برسالة شفوية لملك الأردن
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة شفوية، إلى ملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، تتعلق...
ملك الأردن يستقبل وزير الخارجية ويثمن الدعم السعودي
قال الديوان الملكي الأردني اليوم الثلاثاء، إن الملك عبد الله الثاني استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.وأضاف...
اليونان .. اندلاع حريق جديد قرب أثينا
اندلع حريق جديد اليوم في غابة عند سفح جبل بارنس الذي يبعد 30 كيلومتراً شمال أثينا، مما دفع السلطات إلى إغلاق جزء من الطريق السريعة...
كانت هذه تفاصيل خبر السفير لدى الفلبين يقدم أوراق اعتماده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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