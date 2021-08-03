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السفير لدى الفلبين يقدم أوراق اعتماده

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انفجار بيروت قتل العمد للمتورطين

رسم شعار كبير على الحائط المقابل لميناء مرفأ بيروت الذي لا يزال مهجورًا، يقول: «حكومتي فعلت ذلك». حيث اندلع حريق تلاه انفجار تسبب في...

c8db783802.jpgأبها: الوكالات
178e22d28f.jpg24 ذو الحجة 1442 هـ

إشادة أممية بالدور السعودي في إنشاء تحالف محاربة الإرهاب

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي في مقر التحالف،...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png24 ذو الحجة 1442 هـ

بريطانيا تلمح إلى ضلوع إيران في اختطاف سفينة قبالة الإمارات

أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية (يو كاي إم تي أو) بأن سفينة قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة "قد تكون تعرضت لعملية خطف"...

icon-byline.pngلندن الوكالات
icon-clock.png24 ذو الحجة 1442 هـ

ابن فرحان: سندعم اتفاقا نوويا مع إيران يضمن عدم امتلاكها السلاح النووي

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة ستدعم أي اتفاق نووي مع إيران يضمن عدم امتلاك طهران أسلحة نووية.وقال في...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png24 ذو الحجة 1442 هـ

خادم الحرمين يبعث برسالة شفوية لملك الأردن

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة شفوية، إلى ملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، تتعلق...

icon-byline.pngالرياض : دوت الخليج
icon-clock.png24 ذو الحجة 1442 هـ

ملك الأردن يستقبل وزير الخارجية ويثمن الدعم السعودي

قال الديوان الملكي الأردني اليوم الثلاثاء، إن الملك عبد الله الثاني استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.وأضاف...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png24 ذو الحجة 1442 هـ

اليونان .. اندلاع حريق جديد قرب أثينا

اندلع حريق جديد اليوم في غابة عند سفح جبل بارنس الذي يبعد 30 كيلومتراً شمال أثينا، مما دفع السلطات إلى إغلاق جزء من الطريق السريعة...

icon-byline.pngأثينا: الوكالات
icon-clock.png24 ذو الحجة 1442 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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