بريطانيا تلمح إلى ضلوع إيران في اختطاف سفينة قبالة الإمارات

ويأتي هذا الحادث الذي تم تحديد مكانه على بعد حوالى 60 ميلا بحريا من مدينة الفجيرة، بعد 5 أيام من هجوم استهدف ناقلة نفط في بحر عمان أسفر عن قتيلين ونسبته قوى غربية عدة بينها الولايات المتحدة إلى إيران.
وأوصت الوكالة التابعة للبحرية البريطانية السفن التي تعبر المنطقة بالتزام "الحذر الشديد".
ووصلت ناقلة النفط التي هوجمت الخميس الفائت مساء الاثنين الى ميناء الفجيرة في الامارات.
ونفت السلطات الإيرانية أي صلة لها بالهجوم على الناقلة التي تشغلها شركة يملكها رجل الأعمال الاسرائيلي ايال عوفر.
وقالت الولايات المتحدة وإسرائيل إنّ تقييمات أجهزتهما الاستخباراتية خلصت إلى أنّ طائرة مسيرة إيرانية نفذت الهجوم.
والاثنين، تعهّدت الولايات المتحدة تنسيق "ردّ جماعي" مع حلفائها على إيران، بعد تحمليها مسؤوليّة الهجوم على السفينة.
ووصف وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن الهجوم بأنّه "تهديد مباشر لحرّية الملاحة والتجارة".
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