الكاظمي: هناك تعمد لاستمرار الفوضى في العراق

وأوضح «الكاظمي»: «حادث مستشفى الإمام الحسين، وقبله مستشفى ابن الخطيب، يشيران بكل وضوح إلى الخلل في المنظومة الإدارية للدولة منذ 2003، وقلناها ونقولها مرة أخرى إن ما حصل ويستمر حصوله في العراق، من مشكلات واستهتار بالأرواح والممتلكات، إنما هو ترسبات الفساد الذي نخر البلاد».
شكل «الكاظمي»، في وقت سابق، لجنة للتحقيق في حادثة حريق مستشفى الحسين التعليمى بـ«الناصرية»، الذي وقع 12 يوليو الماضي، وأودى بحياة أكثر من 90 مريضا.
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