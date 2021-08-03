“الرد على إيران سيكون جماعيا”.. وزير خارجية أمريكا يثير تفاعلا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 31 دقيقة

أثار وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التصريحات التي أدلى بها والتي قال فيها إن الرد على استهداف إيران للناقلة التجارية في بحر العرب سيكون “جماعيا”.

وأضاف بلينكن في تصريحاته أن هذا الهجوم “يُظهر أن إيران تواصل التصرف بشكل غير مسؤول عندما يتعلق الأمر بتهديدات كهذه للملاحة والتجارة والبحارة الأبرياء الذين هم جزء من رحلات تجارية في المياه الدولية”، حسب قوله.

وكانت قد تعرضت ناقلة النفط “ميرسر ستريت” لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة في مياه بحر العرب قبيل السواحل العُمانية واتهمت إسرائيل إيران بالوقوف خلفه.

من جهتها، حذرت إيران، الإثنين، من أي “مغامرة” ضدها نتيجة الهجوم التي تعرضت له ناقلة نفط في بحر العرب، واستدعت القائم بأعمال السفارة البريطانية لديها والسفير الروماني في طهران، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، خطيب زادة، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: “إن أولئك الذين التزموا جانب الصمت إزاء الهجمات الإرهابية المتكررة ضد السفن الإيرانية، عمدوا اليوم الى توجيه اتهامات واهية ضد إيران”، حسب قوله.