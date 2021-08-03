وزير الخارجية السعودي: إيران تهدد عمليات الملاحة الدولية في الخليج

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 3 - أغسطس - 2021 10:09 مساءً

اتهم وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الثلاثاء، إيران بأنها تمارس دوراً سلبياً فاعلاً في المنطقة، بسبب تزويدها الحوثيين بالأسلحة لتهديد الملاحة.

وأكد الوزير السعودي على أن المملكة تعمل مع واشنطن على ضمان الملاحة البحرية العالمية، وتناقش مع واشنطن قضايا تشغل البلدين من بينها إيران وعرقلتها للملاحة، لافتا إلى أن إيران تهدد عمليات الملاحة الدولية في الخليج.

وتابع الأمير فيصل خلال مشاركته في منتدى أسبن الأمني “التحدي الأكبر التوصل لاتفاق يضمن منع حصول إيران على سلاح نووي”.

وفيما يخص ملف اليمن، أكد وزير الخارجية أنه بات واضحا أن الحوثيين يفضلون الحل العسكري في اليمن، مشددا على ضرورة قبول الحوثيين الحوار ليكونوا جزءا من مستقبل اليمن.

مشيراً إلى أن الحوثيين واصلوا استهداف المدنيين في السعودية واليمن رغم عرض السلام.