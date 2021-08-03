اندلاع حرائق قرب مقر التلفزيون الإسرائيلي بالقدس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

اندلعت حرائق ضخمة قرب مقر التلفزيون الإسرائيلي في مدينة القدس، مساء اليوم الثلاثاء، وطالت أكثر من 300 دونم، وفقا لما أفادت به مصادر إسرائيلية.

ووفق القناة 12 العبرية ، فقد اندلعت مساء اليوم عدة حرائق ضخمة في أحراش عدد من المناطق الشجرية بالعاصمة المقدسة.

وأوضحت أن إحدى هذه الحرائق اندلع أمام مقر التلفزيون الإسرائيلي، مشيرة إلى أن اندلاعها جاء نتيجة الحرارة الشديدة والمستمرة منذ أيام.

وكانت سلطات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية قد حذرت من تجنب إشعال الحرائق في المناطق الاحراش، وذلك خوفاً من نشوب حرائق كبيرة في أنحاء إسرائيل.