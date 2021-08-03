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الرئيس اللبناني: أبذل قصارى جهدي لتشكيل الحكومة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

قال الرئيس اللبناني ميشال عون الثلاثاء إنه يبذل قصارى جهده لتذليل أي عقبة أمام تشكيل الحكومة.

 

وجاء ذلك في خطاب ألقاه عون في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر مناطق واسعة من المدينة.

 

وقال عون: "شهداؤنا يستصرخون الضمير، وعيون العالم شاخِصة إلينا، والتحدّي الذي يواجهه المحقق العدلي ومعه القضاء لاحقاً، هو كشف الحقيقة وإجراء المحاكمة وإصدار الحُكم العادل في فترة زمنية مقبولة، لأن العدالة المتأخرة، ليست عدالة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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