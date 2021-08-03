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ليبيا.. تسجيل 2139 إصابة جديدة بكورونا

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محمد الفلاح - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الثلاثاء، تسجيل 2139 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1073 شخصا، وتسجيل 30 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

 

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 740 إصابة و290 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 24 حالة وفاة.

 

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس في ليبيا ارتفع إلى 258 ألفًا و467 شخصًا، بينهم 60 ألفًا و641 حالة نشطة، ووفاة 3609 أشخاص.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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