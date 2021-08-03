شكرا لقرائتكم خبر عن إصابتان في حادث إطلاق نار بالسويد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب عدد من الأشخاص في حادث يشتبه بأنه إطلاق نار في بلدة صغيرة بجنوبى السويد اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب ما ذكرت الشرطة السويدية.

وقال عديد من الأشخاص للشرطة، إنهم سمعوا دوى طلقات نارية في منطقة ناسبي في مدينة كريستيانستاد، خلال فترة ما بعد الظهر.

وعثرت الشرطة على عدة أشخاص يشتبه في إصابتهم بأعيرة نارية. ولم تتوافر أي معلومات في البداية عن إطلاق النار أو شدة الإصابات.

وصرح متحدث باسم الشرطة لصحيفة افتونبلاديت بأنه يعتقد أن شخصين على الأقل أصيبا.