مسؤول إيراني: قلقون من الإنترنت الفضائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رسول جليلي، عضو المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني الإيراني، إن الإنترنت عبر الأقمار الصناعية قد يأتي إلى بلادنا، وهذا أمر يثير للقلق

ووصف جليلي في حديث لوكالة أنباء "إيلنا" العمالية، الثلاثاء، تكنولوجيا الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بأنها "تهديد" بـ"انتهاك نظام الحكم".



وكان المسؤول الإيراني يشير إلى تقنية (SpaceX StarLink) ، والتي من المفترض أن تسمح للأشخاص من جميع أنحاء العالم بالوصول إلى الإنترنت دون الحجب والرقابة التي تفرضها السلطات الإيرانية.

وتغطي أقمار Starlink الآن جميع أنحاء العالم، ولكن يجب أن يزداد عدد الأقمار الصناعية لتحقيق سرعات أعلى وزمن وصول أقل، والهدف النهائي هو وضع 12 ألف قمر صناعي في المدار.

وتقع أقمار ستارلينك الصناعية على بعد 500 كيلومتر من الأرض وهي متصلة ببعضها البعض كشبكة.

وكان إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، أعلن في يونيو/حزيران الماضي أن 69 ألف عميل متصلون الآن بشبكة ستارلنك، وأن خدمات الإنترنت ستكون متاحة في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من أغسطس الجاري، بما في ذلك القطب الشمالي والقطب الجنوبي.



وتوقع إيلون ماسك أنه في غضون شهور، سيتم توصيل نصف مليون شخص حول العالم بشبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink.

وفي فبراير/شباط الماضي، صرح أبو الحسن فيروز آبادي، أمين المجلس الأعلى للفضاء السيبراني الإيراني، أنه مع ظهور الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، "قد تتعرض شبكة المعلومات الوطنية بأكملها للخطر" وأعلن أنه تم تشكيل مجموعة عمل للتعامل مع الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

ولسنوات عديدة، وضعت إيران على جدول الأعمال خطة لفصل الإنترنت الذي يستخدمه المستخدمون المحليون عن شبكة الويب العالمية، وتم الكشف عن أجزاء من هذه الخطة باسم "شبكة المعلومات الوطنية".

وتماشيًا مع تصريحات آية الله علي خامنئي، صوت البرلمان الإيراني مؤخرًا، على الرغم من المعارضة الواسعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانيين، على تشكيل لجنة خاصة لتنفيذ خطة تسمى "حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني وتنظيم" وسائل التواصل الاجتماعي "لاتخاذ القرار بتقييد شبكة الإنترنت.