شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس اللبناني: أبذل قصارى جهدي لتشكيل الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس اللبناني ميشال عون الثلاثاء إنه يبذل قصارى جهده لتذليل أي عقبة أمام تشكيل الحكومة.



وجاء ذلك في خطاب ألقاه عون في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر مناطق واسعة من المدينة.

وقال عون: "شهداؤنا يستصرخون الضمير، وعيون العالم شاخِصة إلينا، والتحدّي الذي يواجهه المحقق العدلي ومعه القضاء لاحقاً، هو كشف الحقيقة وإجراء المحاكمة وإصدار الحُكم العادل في فترة زمنية مقبولة، لأن العدالة المتأخرة، ليست عدالة".