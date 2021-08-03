شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا.. تسجيل 2139 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الثلاثاء، تسجيل 2139 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1073 شخصا، وتسجيل 30 حالة وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 740 إصابة و290 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 24 حالة وفاة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 258 ألفًا و467 شخصًا، بينهم 60 ألفًا و641 حالة نشطة، ووفاة 3609 أشخاص.