شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المجالس النيابية: إنجازات "النواب والشيوخ" بدور الانعقاد الأول ثمرة للتعاون البرلمانى والحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إنه مما لا شك أن خدمة المواطن هى الهدف الأسمى الذى نصبو جميعًا لتحقيقه، ولا شك أيضًا أن التكامل والتعاون بين مجلسى النواب والشيوخ الموقرين، من جانب، والحكومة من جانب آخر لهو أيسر الطرق لتحقيق ذلك الهدف، وذلك التعاون الذى هو التزام دستورى تصبو الحكومة بشكل دائم لتحقيقه وتعمل على إنفاذه.

وأضاف فؤاد، خلال كلمته اليوم بندوة حزب مستقبل وطن، لاستعراض إنجازات الدور التشريعى الأول لمجلسى النواب والشيوخ، " بانتهاء الدور الأول للمجلسين الموقرين فى صورة ورونق يليق بالدولة المصرية وجمهوريتها الجديدة، ويرسخ للصورة الذهنية عن تلك الدولة، وأساسها الديمقراطى، وما تشهده من حكم رشيد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليس بغريب أن تأتى تلك الفعالية فى رحاب حزب مستقبل وطن، ذلك الحزب الذى على الرغم من قرب نشأته إلا أنه تمكن فى زمن قياسى من أن يثبت التحامه مع المواطن ووقوفه على كل ما يشغله، ولطالما كانت له أيادٍ بيضاء فى شتى المجالات.

وأضاف وزير شئون المجالس النيابية خلال كلمته: "وقد انتهى الدور التشريعى الأول للمجلسين بإنجازات متعددة، شهد لها القاصى والدانى، جاءت ثمرة للتعاون البرلمانى الحكومى صبت جميعًا فى صالح المواطن وحققت كثيرًا من تطلعاته".