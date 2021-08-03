شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة يصدر قرارًا بتقسيم اللجنة العامة للوفد بالقاهرة إلى أربعة قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، قرارًا بتقسيم اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة القاهرة إلى أربعة قطاعات، وتعيين كاظم فاضل سكرتير عام مساعد الحزب منسق عام على جميع قطاعات القاهرة.

ينفذ القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يُخالف ذلك من قرارات.

أولا - قطاع شرق القاهرة

1- المهندس حمدي قوطة

2- مدني حزين

3- محمد عبد الجواد

4- السيد الصاوي

5- حمدي السلحدار

6- محمد خضري

7 - نهي سليمان

8- سيد حماد

9 - عبدالنبي عبدالعال

10- يحي سعد زغلول

ثانيا- قطاع شمال القاهرة

1- المهندس مصطفي رسلان

2- سيد عيد

3 - جمال محمود

4- محمد متولي الشافعي

5 - محمد مهاود

6 - إبراهيم نجيب

7 - عماد عزت علي

8 - عادل عربي

9 - تامر حسين

10 - محمد شعيشع

ثالثا - قطاع غرب القاهرة

1- سميرة أمين

2 - سمير دانيال

3- سيد مصطفي

4 - محسن خليل

5 - محمد عشماوي

6 - بدر زكريا

7 - وائل عبد الفتاح

8 - مينا كمال

9 - هاني محمد علي

10 - حسن أنور

رابعا- قطاع جنوب القاهرة

1- عبدالله الجابري

2 - وائل تمام

3- طارق فايد

4 - محمد عادل

5- خلف عوض

6- حسام قطر

7- محمد عماشه

8 -ناصر إسماعيل

9 - كمال إمام

10 - محمد إسماعيل