المغرب يمدد حظر التجول ويشدد قيود مكافحة كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

دخل حظر تجول واسع حيز التنفيذ، اليوم، في المغرب، إضافة إلى قيود على التنقل من وإلى ثلاث مدن رئيسة في البلاد، بهدف وقف الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا.



وسيمدد حظر التجول الليلي المفروض منذ نهاية ديسمبر في كل أنحاء المغرب، ليصبح من التاسعة صباحاً حتى الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي (20,00 إلى 04,00 ت غ) بدءا من اليوم، وفقاً لبيان أصدرته الحكومة المغربية مساء أمس، علماً أنه كان بين الساعة 23,00 والساعة 04,00 بالتوقيت المحلي.

وقررت السلطات تقييد التنقل من مدينة الدار البيضاء (غرب) وإليها اعتباراً من اليوم، ومن المدينتين السياحيتين الرئيسيتين مراكش وأغادير (جنوب) وإليهما، مستثنيةً من هذا التدبير الأشخاص الذين يحملون شهادة صحية أو الذين لديهم أسباب مهنية أو طبية.

وأضاف البيان أنه سيتم حظر التجمعات التي تضم أكثر من 25 شخصاً، وستعمل الفنادق بـ75 في المئة من طاقتها.

وسيتم إبقاء القيود السارية مثل حظر الجنازات ومراسم الزفاف والحفلات، كما تم تحديد طاقة وسائل النقل والمقاهي والمطاعم بـ50 في المئة.

وتأتي مجموعة القرارات هذه في وقت تواجه البلاد ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا، وسجلت نحو 60 وفاة مرتبطة بالفيروس اليوم.

وفي المجموع، سجلت البلاد 642,683 إصابة من بينها 9949 وفاة منذ بدء إجراء الفحوص في مارس 2020، وفقاً لتقرير رسمي صدر اليوم.

ومع عدد سكانها البالغ 36 مليون نسمة، تعتمد المملكة على حملة التلقيح للحد من الوباء، وقد تلقى أكثر من 14 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19 وأكثر من 10 ملايين شخص جرعتين.

ومنذ نهاية مايو، خفف المغرب تدريجياً القيود الصحية المرتبطة بالوباء، وفتح حدوده الجوية أمام المسافرين في أوائل يونيو، ولكن ضمن شروط.