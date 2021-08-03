ارتفاع أسعار الذهب في مصر رغم انخفاض المعدن النفيس في الأسواق العالمية

محمد الفلاح - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء، 3 أغسطس 2021، رغم انخفاض المعدن النفيس في الأسواق العالمية.



وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24، إلى 907.5 جنيه مقابل نحو 906 جنيهات جنيه، أمس.

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليسجل نحو 794 جنيها.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18، إلى نحو 680.5 جنيه.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل جرام الذهب عيار 14، نحو 529.25 جنيه مقابل نحو 529 جنيه، أمس.

فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 12، إلى نحو 453.75 جنيه.

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في مصر إلى نحو 1810 دولارات .

كما زاد سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) إلى 6352 جنيها مقابل نحو 6344 جنيها، أمس.

تراجعت أسعار الذهب عالميا في تعاملات الثلاثاء، وتحركت في نطاق ضيق، إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة مركزين على بيانات مهمة للوظائف الأمريكية من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من الأسبوع، وهي مؤشر أساسي لموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسات مستقبلا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.1% إلى 1810.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:09 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 1813.70 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى "آي.جي ماركتس":" ثمة قدر كبير من الطاقة الفائضة في سوق العمل... إذا كان هناك شعور بأن مجلس الاحتياطي سيواصل إبقاء إعدادات السياسة ميسرة في الأمد المتوسط إلى الطويل، فهذه ديناميكية جيدة حقا للذهب، على الأخص إذا رأينا أن توقعات التضخم ما زالت مرتفعة نسبيا".

وتميل تدابير التحفيز الكبيرة إلى دعم الذهب، الذي يُعتبر في المعتاد تحوطا من التضخم وعدم استقرار العملة.

وقال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي(المركزي الأمريكي) أمس الإثنين، إن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ تقليص دعمه بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إذا أظهرت تقارير الشهرين المقبلين للوظائف زيادة التوظيف بواقع 800 ألف إلى مليون، كما يتوقع.