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شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة: الصين تعطي الضوء الأخضر لتعيين سويدي مبعوثا أمميا لليمن والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الثلاثاء 3 أغسطس 2021
أكد دبلوماسيون أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيعين رسميا الدبلوماسي السويدي هانز جروندبرج مبعوثا جديدا له إلى اليمن بعدما أعطت الصين بشكل غير رسمي الضوء الأخضر للاختيار بعد تأخير عدة أسابيع.
وعلى مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضوا الموافقة على جروندبرج بالإجماع ليحل محل مارتن جريفيث، الذي أصبح مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة الشهر الماضي بعد محاولته التوسط لإنهاء الصراع في اليمن خلال السنوات الثلاث الماضية.
وجروندبرج هو سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن منذ سبتمبر أيلول 2019. وقال دبلوماسيون إن مسؤولي الأمم المتحدة طرحوا اسمه بشكل غير رسمي على أعضاء المجلس للحصول على آراء بحلول منتصف يوليو تموز وقال 14 عضوا إنهم سيوافقون على التعيين.
غير أنَّ الصين قالت إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت. وقال مسؤول في بعثة الصين لدى الأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين إن الصين وافقت الآن على تعيين جروندبرج لكنه امتنع عن التعليق على سبب تأخير موافقة بكين.
وسيخطر جوتيريش الآن المجلس رسميا بتعيين جروندبرج وسوف يرد المجلس في خطاب يعطي الضوء الأخضر. وامتنع متحدث باسم جوتيريش عن التعليق