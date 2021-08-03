ملك الأردن يثمن موقف المملكة الداعم لبلاده 

الدمام - شريف احمد - - أمن الأردن والسعودية واحد ويقفان صفا واحدا في مواجهة التحديات

- العلاقات المتينة بين الأردن والسعودية راسخة وصلبة لا تزعزعها الشكوك والأقاويل

ثمن العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين ، موقف المملكة الداعم لبلاده في مواجهة مختلف التحديات وبما فيها قضية الفتنة التي وأدها الأردن في مهدها.

وقال ملك الأردن خلال استقباله وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان : أمن الأردن والسعودية واحد وأنهما يقفان صفا واحدا في مواجهة جميع التحديات

وأضاف الملك عبدالله في تصريحات نقلتها "الإخبارية " : مواقف المملكة ورسائل دعمها الصريحة تعكس سياستها وسياسة قيادتها الداعمة للأردن دوما ووقوفها معه في كل الظروف.

والعلاقات المتينة بين الأردن والسعودية راسخة وصلبة لا تزعزعها الشكوك والأقاويل

فيما قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: المملكة حريصة على تعزيز التعاون مع الأردن وتثمينها للعلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين والقيادتين الشقيقتين.