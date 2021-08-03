اجرام بغداد تحصي واجباتها في جانبي الكرخ والرصافة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المديرية باشرت بنشر المفارز والدوريات وإجراء الممارسات الأمنية في عموم العاصمة بغداد".

واضافت ان "مفارز المديرية في مكتب مكافحة إجرام حي العامل تمكنت من إلقاء القبض على متهم بجريمة قتل وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات، كما تمكنت مفارز المديرية في مكتب الكرخ لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتجارة الاعضاء البشرية من إلقاء القبض على متهمة لقيامها بالاتجار بالبشر والمتاجرة بالأطفال وفق أحكام المادة ٦ من قانون مكافحة الاتجار بالبشر".



واشارت المديرية الى ان "مفارز المديرية في مكتب مكافحة إجرام المدائن تمكنت من إلقاء القبض على متهم قام بالنصب والاحتيال على احد المواطنين وأخذ مبلغ مالي منه وفق أحكام المادة ٤٥٦ من قانون العقوبات، في حين نفذت مفارز المديرية أوامر قبض قضائية في مكاتب مكافحة إجرام المنصور، والشعب، وبغداد الجديدة، والصالحية، بحق أربعة متهمين لقيامهم بسرقة دور ومحلات تجارية ومبالغ مالية ومطلوبين بقضايا جنائية وفق المواد القانونية ٤٤٦ ، ٤٤٣ ، ٤٤٤ من قانون العقوبات"، "وقامت مفارز المديرية في مكاتب مكافحة إجرام التاجي، والبياع بالقبض على متهمين اثنين لقيامهما بعمليات تزوير لكتب ومحررات رسمية وفق المادة ٢٩٢/٢٩٨ من قانون العقوبات، وتابعت مفارز المديرية إلقاء القبض على ثمانية متهمين آخرين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة إجرام باب الشيخ، والحرية، والكرادة، والكاظمية، والقدس، وحسينية المعامل، والاعظمية، والكرامة وفق المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات".وبينت المديرية ان "مفارز مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ تمكنت من ضبط عجلة نوع سمند ابيض اللون موديل ٢٠١١ والقبض على حائزها لوجود إشارة حجز مؤشرة بحقها في قاعدة البيانات ".