انت الان تتابع خبر الكشف عن تعرض 'ناقلة' للاحتجاز من مسلحين قبالة الفجيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد موقع "روسيا اليوم"، الثلاثاء، بأن الناقلة التي تعرضت للقرصنة في خليج عملن قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية، تحمل اسم "أسفالت" وهي محتجزة من قبل أشخاص مسلحين لم تحدد هويتهم بعد.

