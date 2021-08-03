انت الان تتابع خبر الكشف عن تعرض 'ناقلة' للاحتجاز من مسلحين قبالة الفجيرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد موقع "روسيا اليوم"، الثلاثاء، بأن الناقلة التي تعرضت للقرصنة في خليج عملن قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية، تحمل اسم "أسفالت" وهي محتجزة من قبل أشخاص مسلحين لم تحدد هويتهم بعد.
وكانت هيئة العمليات البحرية البريطانية قد أفادت بأن عملية اقتحام وقعت لسفينة قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية، وأن منفذي العملية احتجزوا الطاقم كرهائن.
يشار الى أن موقع عمليات التجارة البحرية البريطاني دعا، اليوم الثلاثاء، السفن إلى توخي الحذر بعد وقوع "حادثة ليس لها علاقة بالقرصنة" في مياه الخليج.