رئيسا الأركان الإماراتي والسعودي يبحثان علاقات التعاون والقضايا الإقليمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، والفريق أول فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية من رئيس الأركان الإماراتي للسعودية تستمر يومين، تلبية لدعوة من الفريق أول فياض بن حامد الرويلي رئيس الأركان السعودي.

وتأتي الزيارة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات التعاون الدفاعي وأمن المنطقة.





وبحث رئيس الاركان الإماراتي مع نظيره السعودي خلال اللقاء علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





وقام بعد ذلك بزيارة مركز القوات المشتركة ومركز العمليات الجوي لقوات التحالف في السعودية، حيث كان في استقباله الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون ومناقشة عدد من المواضيع العسكرية المشتركة.





واطلع رئيس الاركان الإماراتي والوفد المرافق له على المهام والواجبات التي تنفذها القوة ضمن التحالف العربي بقيادة السعودية.