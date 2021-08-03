أنباء عن اختطاف سفينة بخليج عمان.. بريطانيا تحقق وإيران متهمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت بريطانيا أنها فتحت تحقيقا عاجلا بشأن حادث السفينة "أسفلت برينسيس" في خليج عمان.

وأعربت مصادر بريطانية عن اعتقدها بأن السفينة "أسفالت برينسيس" تعرضت للخطف في منطقة خليج عمان، طبقا لصحيفة ذا تايمز الثلاثاء.

وقالت المصادر، طبقا للصحيفة، إن "العمل جار على افتراض أن الجيش الإيراني أو وكلاء له على متن السفينة".

وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية قد أفادت في وقت سابق بأن "حادث خطف محتملا" وقع قبالة ساحل خليج عمان، دون أن تقدم تفاصيل عن السفينة أو السفن المعنية.

وقال محرر الشؤون الدفاعية بذا تايمز على تويتر "مصادر بريطانية تعتقد بأن أسفالت برينسيس خُطفت. يعملون على افتراض أن الجيش الإيراني أو وكلاء له اعتلوا السفينة".

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام تعرّض ناقلة نفطية ترفع علم سنغافورة لحادث "غير معروف" في خليج عمان.

وأوصت هيئة العمليات البحرية البريطانية، في إشعار تحذيري استند إلى مصدر من طرف ثالث، السفن بتوخي الحذر الشديد في منطقة خليج عمان.

والجمعة الماضي، اعترفت إيران باستهدافها ناقلة نفط في بحر العرب، تديرها شركة إسرائيلية، فيما دعا وزير خارجية إسرائيل إلى ضرورة الرد بشكل صارم.

وتصاعدت وتيرة ردود الأفعال الدولية ضد إيران، بعد تأكيدات متعددة الأطراف باستهدافها ناقلة نفط في بحر العرب، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها أحدهما روماني والثاني بريطاني.

يأتي ذلك فيما أفادت وسائل إعلام بأن الناقلة المرتبطة بالحادث الذي تم الإبلاغ عنه في خليج عمان هي سفينة جولدن بريليانت، وهي ناقلة ترفع علم سنغافورة.

وأعلن موقع مارين ترافيك أن السفينة لم تكن قادرة على المناورة لسبب استثنائي.

وذكرت مصادر أمنية بحرية الثلاثاء أن هناك اعتقادا بأن قوات مدعومة من إيران استولت على ناقلة نفط في الخليج.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن التقارير التي تفيد بوقوع حوادث تشمل عدة سفن قرب الخليج اليوم "مثيرة للريبة"، وحذرت من أي جهود لإيجاد "أجواء زائفة" مناهضة لإيران.