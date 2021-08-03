وزير الخارجية الإيطالي يكشف أسباب زيارته ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، التزام بلاده الكامل بدعم الانتخابات في ليبيا.

وأوضح دي مايو في منشور عبر حسابه على "فيسبوك" بحسب وكالة نوفا الإيطالية أن روما تعمل بلا كلل في الأزمة الليبية.



وكشف دي مايوا عن السبب وراء زياراته إلى طرابلس وبنغازي وطبرق، قائلا: "كانت للتأكيد على هدفنا للمؤسسات المحلية، لذلك يجب أن يشكل إجراء انتخابات حرة وديمقراطية مرحلة أخرى في العملية السياسية الليبية التي تتقدم بدافع من المجتمع الدولي وفي مقدمته إيطاليا".

وأوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أن "الهدف الأول الذي تحقق بلا شك هو ميلاد حكومة وحدة وطنية، لم يكن متوقعا قبل عام، الآن دعونا نركز على الانتخابات المقبلة المقررة في 24 ديسمبر".

وأشار إلى دعم ليبيا، من خلال زيادة التبادلات الاقتصادية، والعمل من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط، وحماية حياة الناس من المتاجرين بالبشر، ومكافحة الإرهاب بلا هوادة.



ونقلت وكالة "نوفا" عن مصادرها أن لقاء دي مايو والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي ، أمس الإثنين في بنغازي، جرى في أجواء "جيدة جدا"، تركزت حول الخطوات التالية المتعلقة بتطبيق العملية السياسية على إثر إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة في 30 يوليو.

كما تناقشا حول مسألة التوافق على قانون الانتخابات و المصادقة على الميزانية، التي يمكن للجانب الإيطالي أن يلعب فيها دورا بارزا في تذليل العقبات وتقريب وجهات النظر مستفيدا من موقفه المحايد المعترف به لدى السلطات الليبية، في كل من طرابلس وبرقة.

والتقى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية، المُشير خليفة حفتر، بمقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو والوفد المُرافق له.

وقالت القيادة العامة في بيان لها حصلت " الخليج 365" على نسخة منه، إنه تم التباحث في آخر المُستجدات السياسية المُتعلقة بالملف الليبي على الساحة الدولية.