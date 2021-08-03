ألمانيا تعلن عن قواعد جديدة للقادمين إليها.. كورونا يفرض شروطه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ألمانيا، التزام أغلب المسافرين القادمين إلى ألمانيا، بالقواعد الجديدة لدخول البلاد، وإجراء اختبار الكشف الإلزامي عن فيروس كورونا.

وقالت الشرطة الاتحادية الألمانية، الثلاثاء، أن أغلب المسافرين القادمين للبلاد يلتزمون بإجراء اختبار الكشف الإلزامي الجديد عن فيروس كورونا المستجد عند دخول البلاد.

وبدأ تفعيل قرار إجراء اختبار الكشف عن كورونا بالنسبة للعائدين من الخارج عند دخول ألمانيا يوم الأحد الماضي.

وكان ذلك أول تقييم مبدئي إيجابي من جانب الشرطة الاتحادية في مدينة بوتسدام، بهذا الشأن، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت رئاسة الشرطة في بوتسدام، الثلاثاء، أنها أبلغت السلطات الصحية بالولايات عن تسجيل 616 حالة فقط تتعلق بعدم توفر شهادات، أو وجود شهادات غير صحيحة لنتائج اختبارات التطعيم.

وأضافت الشرطة، أن هذا العدد يمثل 0.4% فقط بين إجمالي الـ 155 ألف مسافر الذين تم تسجيلهم.

ومنذ الأحد الماضي، تسري قواعد جديدة كانت الحكومة الألمانية أعلنتها رسميا يوم الجمعة الماضي.

وبموجب هذه القواعد يتعين على جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما عند الدخول إلى ألمانيا إثبات أن لديهم نتيجة اختبار سلبية أو أنهم تلقوا تطعيما ضد الفيروس، أو أنهم تعافوا من الإصابة به.

وكانت مثل هذه القاعدة سارية بالنسبة للمسافرين القادمين إلى ألمانيا جوا فقط، ولكن ذلك يسري حاليا على جميع المسافرين عند الدخول لألمانيا أيا كانت وسيلة دخولهم، سواء برا بالسيارة أو القطار أو بحرا.

ومن يخالف ذلك، سيضطر لدفع غرامة.

وتوجه رئيس الشرطة الاتحادية بألمانيا، ديتر رومان، بالشكر للمسافرين على أنهم قاموا بتهيئة أنفسهم لهذا التغيير في قواعد السفر في فترة قصيرة، وتوجه بالشكر أيضا إلى الموظفات والموظفين المعنيين بالأمر.