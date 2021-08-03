مقتل 40 مدنياً بانفجار في أفغانستان وسماع دوي انفجار جديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قُتل أربعون مدنياً على الأقل وأصيب أكثر من مئة آخرين بجروح في الساعات الـ24 الأخيرة، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة اليوم، خلال معارك بين القوات الأفغانية ومتمردي حركة طالبان.



وهز انفجار هائل العاصمة الأفغانية كابول مساء اليوم، وتصاعد عمود كثيف من الدخان، وسُمع إطلاق نار متفرق في المدينة.

وقال مسؤول أمني إن الانفجار وقع قرب منزل وزير الدفاع بسم الله محمدي في وسط كابول. ولم تتوافر على الفور تفاصيل إضافية.

وأوضح يونس قانوني، وهو مساعد مقرب من وزير الدفاع، لصحافيين: "الوزير كان معي في صلاة. إنه بخير".

ودعا الجيش الأفغاني، اليوم، سكان لشكركاه إلى إخلائها والخروج من منازلهم قبل بدء عملية تستهدف إلى إخراج مقاتلي طالبان منها.

وقال الجنرال سامي سادات، في رسالة وجّهها إلى وسائل الإعلام، مخاطباً سكان المدينة: "يُرجى المغادرة في أسرع وقت ممكن حتى نتمكّن من بدء عمليتنا" ضد طالبان.

سُمع دوي انفجار ثانٍ تلاه إطلاق نار من أسلحة رشاشة في كابول، اليوم، بعد أقل من ساعتين على الانفجار الأول.

وأعقب الانفجار الثاني أيضاً انفجارات أقل شدة في جزء مركزي من المدينة قريب من المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم العديد من السفارات الأجنبية، بما فيها بعثة الولايات المتحدة.