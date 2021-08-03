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الأردن والسعودة يؤكدان وحدة الصف في مواجهة التحديات وأن أمن البلدين واحد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

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أكد الأردن والسعودية، الثلاثاء، وحدة الصف في مواجهة التحديات وأن أمن البلدين واحد.

 

جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله.

 

وثمن العاهل الأردني موقف الداعم لبلاده، قائلا، إن "مواقف السعودية ورسائل دعمها الصريحة تعكس سياستها وسياسة قيادتها الداعمة للأردن دومًا ووقوفها معه في كل الظروف".

 

وتابع العاهل الأردني: "أمن الأردن والسعودية واحد ونقف صفًا واحدًا في مواجهة جميع التحديات".

 

بدوره أكد وزير الخارجية السعودي أن "المملكة حريصة على تعزيز التعاون مع الأردن"، مضيفا: "نثمن العلاقات التاريخية بين البلدين وقيادتيهما".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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