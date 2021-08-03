الجيش الأفغاني يُخلي مدينة لشكركاه التي تحاصرها طالبان

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قندهار (أفغانستان): حضّ الجيش الأفغاني المدنيين على إخلاء مدينة لشكركاه، عاصمة ولاية هلمند في جنوب البلاد، تمهيداً لشن هجوم على متمرّدي طالبان، على وقع مواجهات مستمرّة منذ أيام.

وقال الجنرال سامي سادات في رسالة وجّهها إلى وسائل الإعلام، مخاطباً سكان المدينة "يُرجى المغادرة في أسرع وقت ممكن حتى نتمكّن من بدء عمليتنا" ضد طالبان.