خامنئي يصادق على حكم تنصيب رئيسي

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"الخليج 365" من لندن: صادق المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي على حكم تنصيب الرئيس الايراني المنتخب ابراهيم رئيسي، في مراسم جرت، اليوم الثلاثاء، بحضور كبار المسؤولين.

وستجري مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب يوم الخميس 5 أغسطس/آب الجاري. وكان إبراهيم رئيسي فاز في الانتخابات الرئاسية الـ 13 التي جرت في 18 يونيو الماضي بحصوله على اكثر من 18 مليون صوت اي بنسبة تفوق 62 بالمائة من اصوات المشاركين.

وجاء في حكم التنصيب الذي تلاه رئيس مكتب المرشد الإيراني، محمدي كلبايكاني: ان بلدنا العزيز متعطش اليوم للخدمة وانه مستعد لحركة نهضوية في جميع المجالات، ومن هنا فهو بحاجة الى ادارة كفؤة وجهادية تتمتع بالعلم والشجاعة لتتمكن من تعبئة الأمة وخاصة الشباب لوضع البلاد في المكان الذي تستحقه.

وأشار خامنئي في حكم التنصيب الى أن الشعب الايراني سجل حضورا ذا مغزى يبعث على العزة واختار شخصية جماهيرية تتمتع بالتقوى وذات تجربة لامعة في الادارة، الأمر الذي يعبر عن العزم الراسخ للشعب على مواصلة الطريق النير للثورة الاسلامية أي طريق العدالة والتقدم والحرية.

استعدادت للنهوض

وأضاف: ان البلاد تمتلك الاستعدادات الكافية للنهوض في جميع المجالات، داعيا الى تذليل العقبات في قطاع الانتاج، وتقوية العملة الوطنية وتحسين المستوى المعيشي للطبقة المتوسطة والفقيرة والاسراع للنهوض بالبلاد الى المكانة التي تستحقها.

واعرب خامنئي عن تمنياته بالنجاح والموفقية للرئيس الجديد ابراهيم رئيسي وحكومته في اداء المهام الموكولة لهم.

وعلى صلة، أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية هادي طحان نظيف عن التوقيع على وثيقة اعتماد الرئيس المنتحب ابراهيم رئيسي خلال الاجتماع الاخير لهذا المجلس.

وكتب طحان نظيف في تغريدة على موقع "تويتر" مرفقة بصور توقيع اعضاء مجلس صيانة الدستور لوثيقة الاعتماد للرئيس المنتخب: انه وفقا للمادة 2 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، فقد تم توقيع وثيقة اعتماد الرئيس المنتخب في الاجتماع الاخير لمجلس صيانة الدستور من قبل الاعضاء ومن ثم رفعت الى سماحة قائد الثورة الاسلامية.

