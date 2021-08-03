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النائب نادر مصطفى يطالب وزير الكهرباء بدعم كفر أبو حطب بالشرقية بكشك 500 كيلو فولت

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القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم كفر أبو حطب مركز ههيا بمحافظة الشرقية بكشك قدرة 500 كيلو فولت أمبير، وذلك لارتفاع الأحمال و تضرر سكان هذه المنطقة المتواصل من انقطاع التيار الكهربائى لساعات طويلة، مما تسبب في حدوث خسائر وأعطال بالأجهزة الكهربائية.

 

وطالب النائب نادر مصطفى بعمل الاختبارات اللازمة ومراجعة التجديدات المطلوبة للمحولات بمركز ههيا حتى لا ننتظر التحرك بعد حدوث المشكلة.

 

كما تقدم بطلب بتدعيم حى أبو راشد و طريق مهدية مركز ههيا بمحافظة الشرقية بكشك قدرة 500 كيلو فولت أمبير، وذلك لارتفاع الأحمال و تضرر سكان هذه المنطقة المتواصل من انقطاع التيار الكهربائى لساعات طويلة، مما تسبب في حدوث خسائر وأعطال بالأجهزة الكهربائية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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