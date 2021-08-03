شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد رمزى: حصلنا على موافقة لإنشاء محطة معالجة للصرف بمنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحصول على الموافقة النهائية والرسمية من وزارة الرى لإقامة وإنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية وردان ، وذلك بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل للحصول على الموافقة بالتراخيص للبدء فى أعمال المشروع.

وأكد النائب أحمد رمزى، أنه تمّ رفع المساحات والتصور الهندسي لإنشاء المحطة، وأنه سوف يتم بدء العمل بالمشروع خلال الأيام القليلة القادمة.

ووجه النائب أحمد رمزى الشكر إلى وزارة الرى على إنجاز هذا العمل وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن تلك المحطة ستخدم عدد من قرى منشأة القناطر بالجيزة.