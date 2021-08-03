شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب": تعديلات على قانون وحدات الطعام المتنقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، على تشكيل لجان فرعية من أعضاء اللجنة، لمتابعة تنفيذ التوصيات التي أصدرتها اللجنة في دور الانعقاد الأول للمجلس من الفصل التشريعي الثاني، وستقوم هذه اللجان الثلاثة خلال فترة الإجازة البرلمانية، بمتابعة التوصيات والعمل على الملفات التي فتحتها اللجنة وأصدرت توصيات بشأنها ولم تنفذ حتى الآن.

وقررت اللجنة تشكيل ثلاثة لجان فرعية من أعضائها خلال فترة الإجازة البرلمانية، للوقوف على ما تم إنجازه من الملفات والتوصيات الصادرة عن اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، وستقوم كل لجنة من اللجان الفرعية بمتابعة تنفيذ التوصيات التي لم يتم تنفيذها، ليكون لدى اللجنة تصور شامل عن كل الملفات التي تدخل في تخصصها وعن التوصيات التي نُفذت والتي لم تُنفذ، قبل بداية دور الانعقاد الثاني.

وتدرس اللجنة إعداد مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، لتقديمه للمجلس في بداية دور الانعقاد الثاني، حيث إنه بعد قياس الأثر التشريعي لتطبيق قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة تبين لها أن القانون الحالي يحتاج لتعديل تشريعي لأنه حتى الآن لم يطبق ويفعل إلا بنسبة ضئيلة جدا، والتعديل يستهدف تذليل العقبات أمام تنفيذ وتطبيق القانون، والتيسير على المواطنين بالنسبة لإجراءات استصدار التراخيص، لتحقيق الغرض من القانون وأهدافه.