شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموقف التنفيذى لمشروع "كارت الفلاح".. تسجيل 47.3 ألف حائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف مشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية "كارت الفلاح" إلى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة بكافة حيازات الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية لبناء منظومة حديثة ومتطورة للزراعة، وتقنين أوضاع واضعى اليد، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو 128.5 مليون جنيه، منها 63.1 مليون جنيه بند تجهیزات، و63 مليون جنيه نفقات إيرادية مؤجلة، و2.4 مليون جنيه بند أبحاث ودراسات.

ونستعرض فيما يلى الموقف التنفيذ للمشروع:

- بلغ عدد الحائزين المسجلين فى المنظومة الإلكترونية 47.3 ألف حائز

- بلغ عدد المحافظات التى تم نهو تسجيل الحائزين بها 6 محافظات

- بلغ عدد الجمعيات الزراعية المميكنة 1672 جمعية

- بلغ عدد العاملين الذين تم تدريبهم على المنظومة 2727 متدربا